SPK, Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık’ın halka arzı başvrusunu onaylandı. Talep toplama tarihleri 14-15 Ekim 2021 olarak belirlendi. Halka arzda 300-360 milyon TL arasında kaynak bekleniyor.

Gelecek Varlık; 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde halka arz oluyor. Garanti Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding’e ait 8,8 milyon adet pay ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet, ek satış dâhil toplam 26,4 milyon adet pay satışa sunulacak.

Halka açıklık oranı ne?

Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile satışı gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dâhil yüzde 18,9 olacak.

Hisse satış dağılımı

Oransal dağıtım yöntemi ile halka açılacak hisselerin yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk bir bölümü ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

“Yatırımlar varlık yönetim sektörünün finansman gücünü artıracak”

PwC tarafından yayınlanan Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar Satış Piyasası raporuna göre, önümüzdeki üç yıl içinde 63 ile 88 milyar TL arasında alacak satışı yapılabileceğini ve varlık yönetimi sektörünün finansman gücünün artırılmasının tüm finans sistemini ilgilendirdiğini belirten Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan şunları söyledi:

“Bağımsız araştırmalara göre varlık yönetimi şirketlerine devredilen toplam bakiyenin birkaç yıl içinde 136 milyar TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz ve yeni yatırımlar gerektiren bu alanda sektörümüzün önünün açık olduğuna inanıyoruz. Bu arzdan kaynak beklentimiz 300-360 milyon TL arasında. Yatırımcıları sektördeki bu gelişime ortak etmeyi ve yanımızda görmeyi çok arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte, müşterilerimize sunacağımız yeni imkânlarla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturmayı ve sektördeki lider pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Gelecek Varlık 2021 yarıyıl verilerine göre, 1,9 milyar TL yatırımla bankaların 17,4 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağını devraldı. Şirket, kuruluşundan bu yana 1,6 milyon gerçek ve tüzel kişinin borcunu devraldı.