Geçen hafta ons altın 1.850 dolar direncini aştı. Gelişmiş ülke merkez bankalarından faiz artırımında aceleci olunmayacağına yönelik gelen sinyallerin global faiz hadlerini aşağı çekerek değerli metalleri desteklediği kaydediliyor.

Ötelenen faiz artırım beklentileri ortamında ABD’den gelen yüksek enflasyon verilerinin de ons altın ve gümüşteki yükselişi hızlandırdığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar; yüksek enflasyon gerçekleşmelerinin ve küresel enflasyonda yüksek seviyelerin devamına yönelik beklentilerin, tahvil getirilerindeki gerilemenin sınırlı kalabileceğinin sinyalini verdiği görüşünde.

Dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllıklarındaki yukarı eğilimin değeri metallerdeki kazançların bir kısmının silinmesine neden olabileceği, olası geri çekilmelerde dikkatli olunması gerektiği uyarısı da yapılıyor.