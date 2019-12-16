Altında gerileme sürüyor
Amerikan Merkez Bankası FED açıklamaları sonrasında dolarda meydana gelen zayıflama, altını 1.486 dolar seviyesine kadar yükselttikten sonra ticaret savaşları cephesinden piyasa moralini artıran açıklamalar gelince altının yönü yeniden aşağı çevrildi ve altın yeniden 1.463 dolar seviyelerine çekildi.
Haftanın son günü ise tekrar 1.470 seviyesine geldi.
Dolardaki zayıflığın yeniden 1.475 dolar direncine taşıdığı altın, 200 birimlik hareketli ortalama (HO) altında işlem görüyor. Uzmanlara göre, altında bant hareketi beklenebilir.
Ons altının aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1.464, 1.460 ve 1.455 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri olarak gösteriliyor.
Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1.474, 1.478 ve 1.483 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
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