Göknur Gıda'nın halka arz detayları açıklandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda, Türkiye'de ürettiği ürünleri Kuzey Amerika'dan Avrupa ve Asya Pasifik'e kadar dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturarak zincir marketler, gıda ve içecek markalarının bulunduğu 470'ten fazla müşteriye satıyor.

1-2-3 Mart'ta sabit fiyat ve talep toplama yöntemiyle Göknur Gıda'nın toplam 79 milyon 250 bin TL nominal bedelli hisse senedi 11 TL fiyat üzerinden halka arz edilecek. Halka arz edilecek payların 65 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı, 14 milyon 250 TL'lik kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleşecek.

Halka arzda; Göknur Gıda hisselerinin yüzde 3'ü şirket çalışanlarına, yüzde 72'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 65 gibi önemli bir kısmını bahçe yatırımları, yenilenebilir enerji yatırımları ve makine ekipman yatırımlarında kullanacak. Geri kalan yüzde 15'i işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 20'lik bölüm ise kredi geri ödemesi için ayrılacak.

Organik üretime odaklı

1993 yılında kurulan Göknur Gıda'nın ürün portföyünün yüzde 68'ini konsantreler, yüzde 13'ünü meyve suları, yüzde 6'sını püre konsantreler ve püreler, yüzde 1'ini de sofralık meyve ve sebze oluşturuyor. Günlük 7 bin 200 ton meyve işleme, 1.000 tonluk şişeleme ve 500 tonluk taze meyve paketleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda, meyve sebze tedarikinin bir bölümünü yerel çiftçilerden, bir bölümünü ise kendi bahçelerinden sağlıyor. Göknur Gıda'ya ait meyve bahçelerinin hepsi ya organik sertifikasına sahip ya da organik üretime geçiş aşamasında bulunuyor.

Portföyünde 90'dan fazla ürün çeşidi bulunan Göknur Gıda Afyon, Mersin, Adana ve Niğde'deki toplam 10 adet üretim tesisi ve kendisine ait olan yaklaşık 10 bin dekar tarım alanıyla yıllık 2 milyon tondan fazla sebze meyveyi işleme kapasitesine sahip. İhracat ağırlıklı çalışan şirket, ürünlerinin yüzde 80'den fazlasını 85 ülkeye ihraç ediyor.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasında 200. sırada yer alan Göknur Gıda, 2021'de gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde meyve ve sebze mamulleri sektörü birincisi oldu.

Çatısı altında bulunan Mey Biyogaz ve Dinar Biyogaz şirketleri ile üretimden kaynaklanan meyve atıklarını elektrik üretiminde kullanan ve enerjiye dönüştüren Göknur Gıda, yaklaşık 5 megavatlık çatı güneş santralini 2022'de devreye aldı.

Göknur Gıda'nın 2021 satışları 2019'a kıyasla yaklaşık 3 kat arttı. 2021 satışlarının yüzde 90'ı ihracat faaliyetlerinden kaynaklanan Göknur Gıda'nın 2022'nin 9 aylık döneminde satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 3 milyar 106 milyon TL'ye, net karı da 302,2 milyon TL'ye ulaştı.