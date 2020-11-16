Geçen hafta piyasalara ekonomi yönetimindeki değişim ve aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler damgasını vurdu.

TCMB Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki değişim, piyasalarda yeni bir dönemin işareti olarak algılandı. Şimdi gözler, 19 Kasım’daki Para Politika Toplantısı’nda (PPK). Uzmanlar faizde artış bekliyor, piyasalar da bu yönde bir adımı fiyatlıyor. TL varlıklar güç kazandı.

Atılacak adımların beklentilerle uyumlu olması durumunda varlık fiyatlarının değer kazanma eğilimini koruyacağı tahmin ediliyor. ABD’de başkanlık yarışının sona ermesinin ardından önemli bir belirsizliğin geride kalmış olmasının ise piyasalara pozitif yansıdığı söyleniyor.

Piyasalar daha çok Biden yönetiminin ne ölçüde güçlü bir mali teşvik paketi çıkarabileceğine odaklanacak. Covid-19 nedeniyle ekonomik aktivitenin kısıtlandığını düşünürsek risk iştahının şekillenmesini sağlayacak ana başlık aşı gelişmeleri olacak.

Gösterge faiz yüzde 15’in altına gerileyerek yüzde 14,5’e geldi. Olumlu hava faizlerde düşüşü de getirebilir.