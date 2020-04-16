Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|10,89
|10,04
|8,47
|Reysaş GMYO
|6,38
|5,94
|7,41
|Selçuk Ecza Deposu
|7,44
|6,98
|6,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,65
|4,37
|6,41
|Hektaş
|11,53
|10,89
|5,88
|Borusan Mannesmann
|8,86
|8,40
|5,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,46
|4,23
|5,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,89
|9,38
|5,44
|Adana Çimento (A)
|8,38
|8,00
|4,75
|Çemtaş
|6,41
|6,12
|4,74
|MLP Sağlık
|13,18
|12,67
|4,03
|İpek Doğal Enerji
|10,51
|10,12
|3,85
|Anadolu Cam
|3,36
|3,24
|3,70
|Koza Madencilik
|11,51
|11,10
|3,69
|Yataş
|5,94
|5,74
|3,48
|Koza Altın
|72,45
|70,10
|3,35
|Soda Sanayii
|5,55
|5,38
|3,16
|Net Holding
|1,71
|1,66
|3,01
|Aygaz
|9,96
|9,67
|3,00
|Gübre Fabrikaları
|14,52
|14,15
|2,61
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Endekste en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları ise şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|
Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|78,55
|86,15
|-8,82
|Pegasus
|51,10
|55,45
|-7,84
|TAV Havalimanları
|19,25
|20,12
|-4,32
|Aksa Enerji
|3,21
|3,32
|-3,31
|Türk Traktör
|49,06
|50,00
|-1,88
|Good-Year
|3,90
|3,97
|-1,76
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|1,19
|-1,68
|Global Yatırım Holding
|2,83
|2,87
|-1,39
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,67
|5,75
|-1,39
|Tüpraş
|85,60
|86,80
|-1,38
|Bizim Mağazaları
|11,80
|11,93
|-1,09
|Akçansa
|7,03
|7,10
|-0,99
|Şok Marketler
|9,71
|9,80
|-0,92
|Arçelik
|15,16
|15,30
|-0,92
|Bursa Çimento
|3,28
|3,31
|-0,91
|Kerevitaş Gıda
|3,64
|3,67
|-0,82
|Aksigorta
|4,99
|5,03
|-0,80
|Mavi Giyim
|37,12
|37,40
|-0,75
|Turkcell
|13,02
|13,10
|-0,61
|Koç Holding
|14,94
|15,03
|-0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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