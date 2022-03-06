52 şirketin borsaya kote edildiği 2021’de, 21,6 milyar TL büyüklükle rekor kırıldı. Bu yıl da sekiz şirket BİST’e geldi. Alternatif finansman modelleri arasında öne çıkan halka arzlarda olumlu trendin devamı bekleniyor.

Jeopolitik sorunlar ve olası seçim süreci ise ikinci yarıyıl için risk oluşturuyor.Borsa İstanbul’da 2021 yılı ‘halka arzlarda rekor yıl’ olarak tarihe geçti.

52 şirketin borsaya kote olduğu 2021’de, halka arz büyüklüğü 21,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2021’den önceki son halka arz rekorunun 35 şirketle 1990’a ait olduğu bilgisini veriyor.

BİST’in 2021’de dünya borsaları arasında, halka arz sayısı bakımından 14 basamak yükselerek 13’üncü sıraya yerleştiğini kaydeden Ergun; 2020 yılı başında 1,2 milyon olan pay senedi vatandaş sayısının 2021’de 2,4 milyona kadar yükseldiğine de dikkat çekiyor.

2021’de aynı zamanda borçlanma aracı ihraçlarıyla 258,5 milyar TL kaynak da sermaye piyasaları aracılığıyla sağlandı.

Korkmaz Ergun; “Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan, üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, yatırımlarını ve büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz” diyor.

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