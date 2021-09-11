Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, holdingin halka arzını bu ay sonu itibariyle tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Hedef Holding, bu yıl halka arz edilen şirketler arasına katılmaya hazırlanıyor.

Bloomberg HT Üst Düzey programına katılan Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp hedeflerinin bu ay sonu itibariyle süreci tamamlamak olduğunu söyledi.

Gökalp yayında şu ifadeleri kullandı:

Yatırımcıların iştahı açısından çok verimli bir üç ay geçirdik. Mart ayından itibaren iştahın biraz daha azalmasıyla biraz hacim olarak yavaşladık. Şimdi de hem işlem hacmi hem de halka arzlar tarafında yine bir toparlanma oldu. Hedef Holding’in de halka arzını bu ay sonu itibari ile tamamlamayı hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili sermaye piyasasına bir müracatımız var. İnşallah onaylar da gelince 5. şirketimizi de halka açmış olacağız.

Halka arzdan gelen gelirin yüzde 90’nı şirketin içine kaynak olarak girecek ve öz sermayemizi güçlendireceğiz. Yatırımlarla ilgili de elimiz güçlenmiş olacak çünkü biz kaldıraç kullanmıyoruz, özsermaye ile büyüyoruz.