BİST-100’de 1.380-1.400 aralığındaki dalgalanma devam ediyor. Ancak hem içeride endeksin yönünü tekrar yukarı çevirecek bir haber akışı olmaması, hem de küresel taraftaki gelişmeler nedeniyle BİST-100, 1.400 seviyesinin üzerine çıkamıyor.

Kısa vadede 1.375 seviyesi ara destek olarak izlenirken 1.350 seviyesi ise haftalık olarak ana destek olmaya devam ediyor. Diğer taraftan yukarı yönlü hareketlerde 1.400 seviyesinin geçilmesinin 1.415 puan üzeri günlük kapanış için ilk sinyal olabileceği üzerinde duruluyor.

Piyasalarda görünüm böyle olunca çeşitlendirilmiş portföy önerileri de sürüyor. Temkinli ve dengeli olmak kaydıyla; hisse, mevduat ve altının portföyde ağırlıklı olarak yer alabileceği belirtiliyor. Hisse bazlı pozisyonlanmaların değerlendirilebileceği ama vadeyi geniş tutmakta fayda olabileceği notu da düşülüyor.

PİYASA GÜNDEMİ

4 EKİM PAZARTESİ

Yurtiçinde TÜFE verileri açıklanacak.

8 EKİM CUMA

ABD’de tarım dışı istihdam verisi paylaşılacak.

11 EKİM PAZARTESİ

Türkiye ağustos ayı işsizlik oranı duyurulacak.