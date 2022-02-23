Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ’nin (Hitit) halka arzında, bugün talep toplama işlemi başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, paylarının yüzde 27,6’sının halka arzı için 3 gün talep toplayacak olan şirketin hissesinin fiyat aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlendi.

Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405-440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ aracılığı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanırken, şirket ve ortaklar 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü de verdi.

Halka arz sonrası ortaklık yapısı

Hitit’in halka arz sonrası ortaklık yapısı, yüzde 22,81 Nur Gökman, yüzde 4,71 Dilek Ovacık, yüzde 4,34 Hakan Ünlü, yüzde 4,34 Özkan Dülger, yüzde 36,20 Pegasus Hava Taşımacılığı ve yüzde 27,60 halka açık şeklinde olacak.