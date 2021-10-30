İhlas Haber Ajansı (İHA) hisseleri halka arz edildi. 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşen halka arzda, satış büyüklüğünün 10.6 katı kadar talep geldiği belirtildi. Hisseler, 4,60 TL’den önümüzdeki hafta işleme açılacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada şirketin halka arz büyüklüğü 101,2 milyon TL oldu. Arz olunan hisselerin yüzde 99,7’si yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtıldı.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL’den 64 milyon TL’ye yükseltilmesi sebebiyle ihraç edilen 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı talepte bulundu.