Pfizer ve ve BionTech’in geliştirdiği aşının başarılı olduğunun duyurulmasından sonra iki şirketin hisseleri değer kazandı. Pfizer’in CEO’su Albert Bourla duyurunun hemen ardından zirveye yakın bir noktada hisselerinin yüzde 60’ını sattı. Şirketten yapılan açıklamada satışın önceden planlandığı duyuruldu.

Dünya genelinde ilaç devler Covid-19 aşısını geliştirmek için büyük bir yarış içindeydi. Bu yarış haftabaşı itibariyle sona erdi.

Türk asıllı iki bilim insanı Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in şirketi BionTech’in çalışmalarının yüzde 90 oranında başarılı olduğu duyuruldu.

BionTech’e erken dönemde yatırım yapan ABD’li ilaç devi Pfizer da gelen başarıdan büyük çıkar sağladı. Pfizer’ın hisseleri bir anda yüzde 8 değer kazandı. Pfizer CEO’su Albert Bourla, hisselerin tavan yaptığı günde yüklü miktarda satış gerçekleştirdi.

TEPEYE YAKIN NOKTADAN SATIŞ *

NTV’nin haberine göre, Bourla’nın tanesi 41.94 dolardan 132 bin 508 hisse sattığı ve 5.6 milyon dolara yakın para kazandığı belirtildi. Şirketin gün içinde hisselerinin tepe noktası ise 41.99 oldu. Başka bir ifadeyle CEP Bourla, hisselerini tepeye en yakın noktada sattı.

Bourla’nın büyük kazancı piyasalarda etik tartışmalara neden oldu. Şirketten yapılan açıklamada CEO Bourla’nın satışı 19 Ağustos’ta planladığı bildirildi. CEO Bouria, CNN’e yaptığı açıklamadan aşı sonuçlarından, kamuoyu duyurusundan bir gün önce haberdar olduğunu söyledi.

Öte yandan CEO Yardımcısı Sally Susman’ın da aynı fiyattan 1.8 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştiği öğrenildi.

MODERNA İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI *

Aşı çalışması yapan şirketlerden biri de Moderna’ydı. Şirket birkaç önce umut verici ilk sonuçlar açıklamasının ardından yüklü miktarda hisse satışı gerçekleştirmişti.

Yapılan 1.3 milyar dolarlık satış için soruşturma çağrısı yapılmıştı. Tıpkı Pfizer gibi Moderna yöneticileri de on milyonlarca dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.