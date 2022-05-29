İlk çeyrekte, yüksek enflasyon ve zayıf TL’nin etkisiyle şirketlerin çoğu satışlarını artırdı.
İkinci çeyrekte; kurdaki dalgalanma ve emtia ile enerji fiyatlarındaki yükselişin maliyetleri artırması kârlılıkları aşağı çekebilir. Savaşın sürmesi tedarik zincirindeki bozulmayı derinleştirebilir.
Piyasalarda hareketlilik sürüyor. TL varlıkların negatif ayrışmaya devam ettiği süreçte Türkiye hisseleri de dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor.
MSCI Türkiye Endeksi’nin tepe noktasına göre yıl başından beri kazancının dörtte üçünü geri verdiği kaydediliyor.
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