ARA
Bist 100
4505,34
0%
Bist 100
Dolar/TL
18,8472
0,0448%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1785
-0,2589%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0706
-0,2957%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1117,17
-0,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • İş Bankası 3 milyar liralık hisse geri alımı yapacak

İş Bankası 3 milyar liralık hisse geri alımı yapacak

İş Bankası, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı.

15 Şubat 2023 | 06:13
0
İş Bankası 3 milyar liralık hisse geri alımı yapacak

İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, "6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 Şubat'ta Yönetim Kurulumuzca sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile tüm yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat tarih, 2023/10 sayılı bülteni ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı kapsamında Bankamız C grubu paylarının Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan geri alınabilmesi, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 330 milyon adet olarak belirlenmesi, geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarının 3 milyar TL olarak belirlenmesi, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük 31 Aralık 2023 tarihine kadar yetkili kılınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1117,17 -0,62%
  • ALTIN ONS 1843,66 -0,66%
  • BIST 100 4505,34 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8472 0,0448%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1785 -0,2589%
  • EURO/USD 1,0706 -0,2957%
  • INGILIZ STERLINI 1,21389 -0,3137%
  • JAPON YENI 133,212 0,137%
  • KANADA DOLARI 1,33717 0,25529%
  • RUS RUBLESI 73,865 0,3601%
Günün En Çok Okunanları
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
ABD'nin vurduğu cisimle ilgili Pentagon notu ortaya çıktı
ABD'nin vurduğu cisimle ilgili Pentagon notu ortaya çıktı
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Bakanlık yurtdışından gelen yardımlara yönelik verileri paylaştı
GERİ
İLERİ
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
ABD'nin vurduğu cisimle ilgili Pentagon notu ortaya çıktı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
ABD'nin vurduğu cisimle ilgili Pentagon notu ortaya çıktı
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL