İş Bankası altı bağlı ortaklığının hisseleri için 1 milyar TL büyüklükte geri alım programı başlattı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, İş Bankası, Şişecam, TSKB ve Anadolu Hayat Emeklilik’in de dahil olduğu altı bağlı ortaklığı için hisse alım programı başlattı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre toplam 1 milyar lira azami büyüklük belirlenen hisse alım programı İş Finansal Kiralama, İş GYO ve İş Yatırım paylarını da kapsayacak.

Hisse alımları piyasadan yapılacak, şirket bazında sınırlama yapılmayacak ve 2022 yılı sonuna kadar geçerli olacak.