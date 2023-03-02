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İş Bankası'nın temettü teklifi açıklandı

İş Bankası, hisse başına 0,9230 TL brüt kar payı teklifinin Genel Kurul’a sunulacağını bildirdi.

02 Mart 2023 | 10:56
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İş Bankası'nın temettü teklifi açıklandı

Türkiye İş Bankası'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda dağıtılacak kar payına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Banka hissedarlarına, hisse başına brüt 0,9230 TL kar payı dağıtacak. Kar payı ödemesi hisse başına net, 0,8307 TL olacak. İş Bankası, teklifinin Genel Kurul'a sunulacağını açıkladı.

Banka, brüt 9,23 milyar TL, net 8,3 milyar TL temettü dağıtma kararı aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şubat ayının başında bankaların çekirdek sermaye yeterliliğine göre yüzde 10 ila 15 oranında temettü dağıtmasına izin vereceğini duyurmuştu ve sonrasında bankaların temettü teklifleri belli olmaya başladı.

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