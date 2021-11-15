Garanti Yatırım’dan yapılan açıklamada İşbir Sentetik Dokuma’nın halka arz büyüklüğü 367,6 milyon TL oldu.
Garanti Yatırım’dan yapılan açıklamada İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. halka arzında 11,85 TL fiyattan 31 milyon adet hissenin halka arz edildiği belirtildi.
Halka arzda sunulan hisselerin yüzde 36,4’ü yurtiçi bireysellere, yüzde 32,1’i, yurtiçi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 29,8’i yurtiçi kurumsallara, yüzde 1,7’si ise şirket çalışanlarına dağıtıldı. Açıklamada, yurtdışı kurumsal yatırımcılardan talep gelmediği bildirildi.
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