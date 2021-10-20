İşbir Holding, iştirakı İşbir Sentetik’in halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirildi.

1968 yılında kurulan, İşbir Holding’in ilk ve en büyük şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik’in, halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal değerli payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.

Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 22’si olacak.

Haziranda halka arzı ertelemişti

Halka arz sürecini değerlendiren İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Haziran ayında halka arzımızı piyasa koşullarının daha uygun olduğu bir döneme erteleme kararı almıştık. 1 Ekim itibariyle de SPK’ya başvurumuzu yaptık.

Başvurumuz henüz değerlendirme aşamasında olup izahnamenin onaylanması süreci tamamlanmamıştır. Bundan sonraki süreçte bize inanan ve ilerlediğimiz yolda bizlerle birlikte olmayı tercih eden yatırımcılarımızın desteğiyle daha büyük işlere imza atmak istiyoruz” dedi.

“3 ana grupta değerlendireceğiz”

Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına da değinen Gültepe, “Halka arzdan elde edilecek kaynağı üç ana grupta değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5’luk bir kısmını işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5’luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20’lik kısmını ise devam eden veya gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Halka arz sonrası yapacağımız yatırımlar sonucunda, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefliyoruz” dedi.