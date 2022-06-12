İlk çeyrekte, yüksek enflasyon ve zayıf TL’nin etkisiyle şirketlerin çoğu satışlarını artırdı. İkinci çeyrekte; kurdaki dalgalanma ve emtia ile enerji fiyatlarındaki yükselişin maliyetleri artırması kârlılıkları aşağı çekebilir. Savaşın sürmesi tedarik zincirindeki bozulmayı derinleştirebilir.

29 Mayıs-12 Haziran 2022 tarihli sayıdan

Piyasalarda hareketlilik sürüyor. TL varlıkların negatif ayrışmaya devam ettiği süreçte Türkiye hisseleri de dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. MSCI Türkiye Endeksi’nin tepe noktasına göre yıl başından beri kazancının dörtte üçünü geri verdiği kaydediliyor.

ÜÇ KRİTERE GÖRE SONUÇLAR

Nisan ayındaki hızlı yükselişin ardından son dönemde kâr satışlarıyla karşı karşıya kalan borsada, bu satışları tetikleyen unsurlardan biri de ilk çeyrek finansallarının tamamlanması oldu.

Nisan ayında güçlü beklentilerin satın alınmasıyla yaşanan yükseliş, bu beklentilerin fiyatlara girmesiyle hisse bazlı kâr satışlarına dönüştü. Biz de buradan yola çıkarak ilk çeyrek bilançolarının analizini yaptık.

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Bilançoları; finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları dâhil etmediğimiz bir tabloyla detaylı inceledik. İlk çeyrekte cirosu 200 milyon TL’nin, FVAÖK’ü ve net kârı 10 milyon TL’nin altındaki şirketleri çalışmamıza almadık.

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladık ve en iyi sonuçları elde eden 43 şirkete ulaştık. BMS Çelik Hasır ve Tukaş, üç rasyoda da sıralamaya girdi.

İLK ÜÇ AYIN ANA TEMALARI

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı J. Powell ve üyelerinin daha da şahinleşen tondaki faiz artırım söylemleri,

Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel ölçekte ivme kazanan enflasyon verileriyle birlikte, ilk çeyrekte yurtdışı hisse piyasalarında denge arayışı izledik.

Yurtiçinde ise yıllık enflasyonda yeni zirveler test edildi. 1 Ocak-31 Mart döneminde BİST-100 1.926’dan 2.233’e, dolar/TL 13,12’den 14,67’ye yükseldi.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Uğurcan Kaya; ilk çeyrek bilançolarına önemli etkileri olan ana unsurların, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğunu söylüyor.

Yüksek enflasyonla birlikte satış gelirlerindeki artışların dikkat çektiğini kaydeden Kaya; kurdaki hareketliliğin biraz daha normale dönmüş olmasıyla ve şirketlerin aldığı önlemlerle, ilk çeyrek bilançolarında kur etkisinin daha sınırlı kaldığını belirtiyor.

Savaşla beraber enerji fiyatlarındaki yükselişin şirketlerin maliyetlerinin artmasına neden olduğunun altını çizen Uğurcan Kaya, özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin brüt kâr marjlarında olumsuz değişimler yaşandığı analizini yapıyor.

400 ŞİRKETTEN 111 MİLYAR TL KÂR

Ziraat Yatırım Araştırma Uzmanı Gaye Aksongur Yavuz; bilanço döneminin sona erdiği 13 Mayıs’a kadarki süreçte BİST-TÜM’de ilk çeyrek finansallarını açıklayan 400 şirket olduğunu söylüyor.

Aksongur Yavuz; bu şirketlerin ilk çeyrek toplam ana ortaklık net dönem kârının, 2021 ilk çeyreğe göre yüzde 145,7 artarak 111 milyar 183 milyon TL’ye ulaştığını aktarıyor.

İlk çeyrekte yıllık olarak sektörel bazda en yüksek kâr artışını sırasıyla büyük bankaların, holdinglerin ve demir-çelik şirketlerinin kaydettiğine değinen Gaye Aksongur Yavuz; kimyasal maddeler ve petrokim-yada da yüksek kâr artışı gözlendiği bilgisini veriyor.

Aksongur Yavuz; “Telekom, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, içecek, sigorta ve inşaat şirketleri toplam kâr artışına negatif etki eden sektörler oldu” diyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2022 Mart’ta yüzde 5,46 artarken, ilk çeyrek itibarıyla yıllık enflasyon da yüzde 61,14’e yükselmişti.

ALB Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan; borsada işlem gören şirketlerin ilk çeyrek kârlarının genel olarak artış kaydettiğini, bunda enflasyondaki yükselişin önemli bir etken olduğunu söylüyor.

“2021 Aralık’a göre, ilk çeyrekte özellikle ulaştırma, alkollü içecek, tütün ve gıda grubu enflasyonunda hızlı yükseliş yaşandı” diyen Ahmet Deniz Yağbasan, bu sektörlerdeki şirketlerin çoğunun beklentilerin üzerinde kâr açıklandığına dikkat çekiyor.

İKİNCİ ÇEYREK BEKLENTİLERİ

2022 ikinci çeyreğe ilişkin öngörülere de bakalım. Ahlatcı Yatırım’dan Uğurcan Kaya; majör merkez bankalarının faiz artırım ile bilanço küçültme sürecine girmesi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ikinci çeyrek bilançolarına yansımasını bekliyor.

“Rusya-Ukrayna savaşıyla artan enerji fiyatlarının etkisini ilk çeyrekte hissetmeye başladık, enerji krizinin daha da kötü olmasını beklemiyoruz” diyen Kaya’ya göre; satışlarını adet/ton bazında artırmakta zorlanan şirketlerin maliyetlerinin yüksek seyretmesi kârlılıkları aşağı çekebilir.

Uğurcan Kaya, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarına ek olarak tahıl ambarı olarak görülen Rusya ve Ukrayna’nın savaşması sonucunda ikinci çeyrek bilançolarında elektrik, petrokimya ve gıda sektörlerinin öne çıkmasını bekliyor.

Enerji sektöründe Aksa Enerji, petrokimya sektöründe Tüpraş ve Petkim’in sektörden olumlu ayrışacağını tahmin eden Kaya; maliyetlerindeki artışı satışlarına eşzamanlı olarak yansıtamayan iletişim sektörü şirketlerinin performansının görece düşük kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

ENVER ERKAN TERA YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ “SAVAŞIN ETKİLERİNİ İKİNCİ ÇEYREK BİLANÇOLARINDA DAHA NET GÖRECEĞİZ”

ETKİLİ OLAN UNSURLAR

Kurdaki dalgalanma ve enerji ile emtia fiyatlarındaki artış şirketlerin bilançolarım etkilemeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna krizinin etkilerinin ikinci çeyrek bilançolarında daha net gözlemlenebileceğini düşünüyoruz.

Krizin devam etmesi; hem tedarik zincirindeki bozulmayı derinleştirecek hem de belirsizlik ortamının artmasına neden olacak. Bu durum, Rusya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren şirketlerin operasyonlarının kısa süreli baskı altında kalmasına neden olabilir.

HANGİ SEKTÖRLER?

Özellikle kompozit malzeme sektörü ve emtia üreticilerinin ikinci çeyrek sonuçlarının olumlu geleceğini öngörüyoruz.

HRC fiyatlarındaki geri çekilme ve hammaddelerindeki artış ise demir-çelik sektörü üzerinde kısa süreli baskı oluşturabilir. Otomotiv sektörü, çip krizi ve resesyon olasılığı nedeniyle baskı altında kalmaya devam edebilir.