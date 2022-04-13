Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), özelleştirme sonrası hissedarlarına en yüksek kâr payı dağıtımını yapacak.

KARDEMİR’in Kamu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamasına göre, yönetim kurulu tarafından sunulan geçen yılın karından pay dağıtımı teklifi, son yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edildi.

Geçen yıl 3,85 milyar lirayla tarihinin en yüksek karını elde eden KARDEMİR, hisse başına 0,8772 lira kar payı dağıtacak.

Brüt 1 milyar Türk lirasını bulacak kâr dağıtımı ödemesi, 30 Haziran ve 30 Kasım tarihlerinde iki taksit halinde yapılacak.