Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Ağustos’taki Para Politikası Kurulu’nda (PPK); politika faizini beklenildiği gibi yüzde 19 olarak korudu.

Politika faizini sabit tutmanın ana gerekçesi olarak enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler gösterildi. Basın açıklamasında en dikkat çekici mesajın ise Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar, bankanın ihracattaki artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari fazla verilmesini beklediğini de aktarıyor.

Metinde para politikası duruşuna ilişkin gevşeme sinyali verilmemesini görece olumlu olarak değerlendiren uzmanların çoğu, mevcut koşullar altında kasım ayından önce faiz indirimi gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu görüşünde birleşiyor.

İki yıllık gösterge faizin ise politika faizine yakın bir şekilde yüzde 18-19 bandında seyre devam etmesi mümkün görülüyor.