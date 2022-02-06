22 bin farklı çeşit kablo üreten Türk Prysmian Kablo’nun 2021’i 3 milyar TL’ye yakın ciroyla kapattığı öngörülüyor. Grubun ihracat merkezi olan şirket; sürdürülebilirlik, AR-GE ve teknolojiye odaklamayı, katma değerli ürünlerin ağırlığını artırarak kârlılığı korumayı hedefliyor.

10 milyon Euro büyüklüğündeki Prysmian Group; 1964’ten bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Türk Prysmian Kablo; enerjiden telekoma, vinçten güneş enerjisine kadar pek çok sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde kablo üretimi yapıyor.

2020’de 1,8 milyar TL ciro elde eden şirket; 2021’in dokuz ayında 2,1 milyar TL ciroya ulaştı. Henüz 2021 yılsonu bilançosu belli olmasa da şirket; 2021 son çeyrekte gelirlerin 2020 son çeyreğe göre yüzde 30-40 artmasını, FVAÖK marjının yüzde 3’lerde gerçekleşmesini bekliyor.

2020 son çeyrekte yaklaşık 575 milyon TL ciro elde edildiğinden, 2021 son çeyrek için hedef büyüme, yaklaşık 750-800 milyon TL ciroya denk geliyor. Buna göre; 2021’in 2,8-2,9 milyar TL ciroyla kapatılması olası görünüyor.

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