Koleksiyon Mobilya’nın halka arzı için talep toplama tarihleri 24-25 Şubat olarak belirlendi.

Türkiye’nin öncü markalarından biri olan, 33 ülkede faaliyet gösteren Koleksiyon Mobilya’nın, şirket paylarının halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurusu onaylandı.

Halka arza ilişkin şirketin Tarabya’daki genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan, halka arzla ilgili yaklaşık bir yılı aşkın süredir Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Dünyada son 5 yıla bakıldığında bir eksen kayması görüldüğüne, bu dönüşüm ve değişimin kendileri için bir fırsat noktası olduğuna işaret eden Malhan, “Hem doğunun baktığı batı noktası hem de batının baktığı doğu noktası olarak İstanbul bir dünya şehri. Türkiye önemli bir ülke. Biz de bu ülkede sizlerle beraber olmanın, kendi çalışanlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yüksek üretim gücüne sahip ve mobilya sektörünün Türkiye’de net ihracatçı bir sektör olduğunu belirten Malhan, Koleksiyon Mobilya olarak Türkiye’nin konumunu daha da güçlendirmeyi ve Türkiye’nin, tedarik zincirinde önemli bir ülke olarak yer almasını arzu ettiklerini söyledi.

Malhan, “Bizim San Francisco’dan New York’a kadar teknoloji, bankacılık, finans devi müşterilerimiz var. Hepsinde de gözlemlediğimiz, kapalı mekanlardan çıkıp açık mekanlarda ya yaşamaya ya da çalışmaya gayret ediyorlar. Türkiye bu konuda çok önemli bir ithalatçı. Maalesef Asya’dan, Avrupa’dan, Amerika’dan bile bu konuda ithalat yapılıyor. Biz bu konuda yapacağımız yatırımlarda Türkiye’nin bu konuda net ihracatçıya dönmesi konusunda katılımda bulunmak niyetindeyiz.” dedi.

Dünyada mobilya ihracatının yaklaşık üçte birinin Çin’den yapıldığını, lojistik krizi sonrası mobilyada da üretim ve tedarik için yeni merkez arayışlarının öne çıktığını belirten Malhan, “Türkiye için çok önemli bir fırsat penceresi açıldı. Biz önümüzdeki dönemde ihracattan aldığımız payı artırmaya odaklandık. Yeni yatırım alanı olarak da dış mekan bahçe mobilyası alanına ağırlık vereceğiz.” diye konuştu.

Malhan, Türkiye’de bahçe mobilyalarının yüksek oranda ithalat olarak gerçekleştiğini, Koleksiyon Mobilya’nın yeni yatırımları ile bu ticaret dengesini yerli üretime dayalı ihracat yönünde değiştireceğini ifade etti.

“Son 3 yıl siparişlerin yüzde 33’ü ihracat olarak gerçekleşti”

Doruk Malhan, “İnovasyona dayalı tasarımlarla marka olarak üretim yapmak sağladığımız katma değeri artırıyor. Bu alanda ülkemizde en güçlü markalardan birisi haline geldik. Son 3 yılda siparişlerin yüzde 33’ü ihracat olarak gerçekleşti. Yeni yatırımlarla ve atacağımız adımlarla dünyada ofis mobilyası alanında ilk 10 firma arasına girmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Koleksiyon Mobilya olarak 2008 yılından bu yana 17 ulusal ve uluslararası tasarım ödülü aldıklarını bildiren Malhan, şunları kaydetti:

“Böylece bugün dünyanın önde gelen dev markaların mobilyada tercihi olduk. New York’tan Frankfurt’a, Londra’dan Singapur’a kadar 33 ülkede dev markalara hizmet veriyoruz. Şimdi önümüzdeki 50 yılın planlamasını yapıyoruz. Bu açıdan halka arz bizim için önem arz ediyor. Türkiye’de 30 yeni bayi geliştirmek sureti ile satış kanallarında büyüme hedefliyoruz. Ev, ofis, bahçe dış mekan mobilya konularında geniş bir seçeneği müşterilerimize sunacağız. 50. yılımızda uzun süreler ürünümüzü kullanmakta olan müşterilerimiz ile yatırımcı olarak da büyüme stratejimizi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.”

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Koray Malhan ise şirketin yurt dışındaki faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, “Biz sadece bir ticaret bünyesi değil, aslında orada bir manayı taşıma, anlamı taşıma, nerelerden geldiğimizin fikrini ve heyecanını taşıma fırsatı bulduk. Çok farklı bir şekilde geri dönüşler aldık. Kimselerin giremediği yerlere ‘Türkiye’den gelip siz buraya girin, siz yapın’ diye projeler oldu. Bu aslında Türkiye’nin kolektif bir gücü, bütünlüğü ve sağlamlığıdır.” şeklinde konuştu.

Halka arz Oyak Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek

Verilen bilgiye göre, Oyak Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arzda 94 milyon 373 bin 84 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 13 milyon 481 bin 868 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 20’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Sabit fiyat ve en iyi gayret aracılığı yöntemlerinin kullanılacağı halka arzın büyüklüğünün 156 milyon 389 bin 680 TL olması bekleniyor. Şirketin 107 milyon 854 bin 952 TL değerindeki payı, hisse başına 1,45 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. 337 milyon 46 bin 732 TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 431 milyon 419 bin 816 TL olacak.

Nesilden nesile aktarılan bir tasarım kültürüyle dünya çapında projelere imza atan Koleksiyon Mobilya, halka arzdan elde edeceği kaynağı güçlü bir büyüme stratejisinde kullanacak. Şirket, halka arz gelirinin bir kısmını döviz kredilerinin kapatılması ve kur riskinin azaltılması, bir kısmını da dış mekan bahçe mobilyası ve ihracat potansiyeli yüksek alanlardaki yatırımları finanse etmek için kullanacak. Bunların yanı sıra şirket, teknolojik gelişmeler, WEB3 dünyasına giriş ve büyümekte olan e-ticaret konularında yatırımları artırmayı planlıyor.