50 milyon TL büyüklüğündeki Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzı 1,3 milyar TL tutarında 26 kat üzerinde talep toplanarak tamamlandı.

Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla Kontrolmatik Teknoloji’nin 7.250.000 TL nominal değerli paylarının 6,90 TL sabit fiyatla 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 18 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 9 katı olmak üzere toplam halka arz edilen payların 26 katından fazla talep geldi.

Gedik Yatırım’ın tek yetkili olarak aracılık ettiği halka arzda toplam 18.317 yatırımcıdan 1,3 milyar TL tutarında, 190 milyon lot üzerinde talep toplandı.

Gedik Yatırım’ın sermaye piyasalarına katkısına ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Gedik Yatırım CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Topaç, “Pandemi sürecinin halen devam ettiği böyle bir süreçte Kontrolmatik Teknoloji’ye gelen yoğun talepten ötürü çok mutluyuz. Yatırımcıların ilgisinden son derece memnunuz, onlara da destekleri için teşekkür ederiz. Özellikle içinden geçtiğimiz, belirsizliklerle dolu pandemi sürecinde gerçekleşmiş olan Kontrolmatik Teknoloji’nin halka arzının hem kendilerine hem de ülkemiz piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum.”

KONTR kodu ile Borsa’da işlem görecek *

Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla Kontrolmatik Teknoloji’nin 7.250.000 TL nominal değerli paylarının 6,90 TL sabit fiyatla 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 38,2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 18,2 katı ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 8,7 katı olmak üzere toplam halka arz edilen payların 26,3 katı talep halka arzda tek yetkili yatırım kuruluşu olan Gedik Yatırım tarafından toplandı. Halka arz edilen payların yüzde 50’si 18.255 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 30’u 55 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya, yüzde 20’si ise 7 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirildi.

Kontrolmatik Teknoloji paylarının KONTR kodu ile 19 Ekim Pazartesi günü gong töreniyle Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

2008 yılında İstanbul’da kurulan Kontrolmatik Teknoloji, 130’un üzerinde çalışanı ile 24 farklı ülkede 300’ün üzerinde proje tamamladı. Şirket, endüstriyel kontrol sistemleri alanında bağımsız bir kuruluş olan CFE Media & Technology tarafından 2020 yılında dünyanın 37’nci en büyük sistem entegratörü seçildi.