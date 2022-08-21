Koroplast, borsaya kote oldu. “Halka arzla ‘temettü şirketi’ konumuna geleceğiz” diyen Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu; dağıtılabilir net kârın en az yüzde 25’ini temettü olarak dağıtacaklarını ama bu oranı yükseltmeyi hedeflediklerini kaydediyor.

7 – 20 Ağustos 2022 tarihli sayıdan

Koroplast; Ortadoğu ve Avrupa’nın en büyük ambalaj üreticileri arasında bulunan Korozo Ambalaj bünyesinde 1981’de kuruldu.

Ana sermayedar hala Korozo ancak Koroplast, faaliyetlerine 2017’den bu yana ayrı bir şirket olarak devam ediyor. 2017, Korozo Ambalaj için de önemli bir yıl.

Çünkü Actera Group, Ocak 2017’de yüzde 85’ini alarak Koro-zo’nun ana ortağı oldu. Bu yeni yapıyla 2017’den bu güne 170 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapıldı ve özellikle ihracat odaklı önemli adımlar atıldı.

367,4 MİLYON TL’LİK HALKA ARZ

Korozo’dan ayrılma kararını kurumsallaşmanın bir parçası olarak alan Koroplast, uzun süredir üzerinde çalıştığı bir başka projesini de hayata geçirdi ve pazarda daha kalıcı olma ve marka değerini daha da artırma hedefiyle halka açıldı.

20-22 Temmuz’da Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen, sermaye artışı ile ortak satış içeren halka arzın büyüklüğü 367,4 milyon TL oldu.

114 bin 886 yatırımcının katıldığı halka arzla sermaye 150 milyon TL’den 174,6 milyon TL’ye yükselirken ek satışla birlikte toplam sermayenin yüzde 44,96’sına karşılık gelen paylar halka arz edildi.

Koroplast, önümüzdeki süreçte dağıtılabilir net kârın en az yüzde 25’ini temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyor. Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu; halka arzın ardından net borcun sıfırlanacağını ve temettü dağıtma gücü elde edeceklerini kaydediyor.

Türkoğlu; Korozo’nun isteği ve talebi paralelinde yüzde 25’in de üzerine çıkarak daha yüksek kâr payı dağıtmayı hedeflediklerini de vurguluyor.

MARKALI İHRACAT

Koroplast, 2020’de 279 milyon TL olan cirosunu 2021’de yüzde 46 artışla 407 milyon TL’ye çıkardı. 2022’yi 2021’e benzer ciro büyümesiyle kapatacaklarını öngören Bekir Türkoğlu; yaklaşık 170 markanın olduğu pazarda yüzde 46,7’lik paya sahip olduklarını söylüyor.

Koroplast, ağırlıklı olarak iç piyasa markası olsa da Azerbaycan, Kıbrıs, Romanya, Almanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere dokuz ülkeye de ihracat yapıyor.

Bekir Türkoğlu; pandemide ihracatın yüzde 20 arttığı, 2021’de satışların yüzde 10’unun ihracattan geldiği bilgisini veriyor. Türkoğlu, “Katma değerli ve markalı ürün ihracatıyla ilerlemek istiyoruz” diyor.

Öncelikle komşu ülkelerde markalı ihracat için pazarlama ve iletişim çalışmalarına başladıklarını söyleyen Türkoğlu, 2023’te yurtdışında büyümeye odaklanacaklarını belirtiyor. Rotada öncelikle Balkan ülkeleri var. Ardından Avrupa’da daha hızlı büyüme hedefleniyor.

“2023’TE YÜZDE 15 KAPASİTE ARTIŞI PLANLIYORUZ”

“25 bin metrekarelik üretim alanına sahip fabrikamız Kıraç/Esenyurt’ta bulunuyor. Çöp torbası ve saklama ürünleri üretiminde kullanılmak üzere 15 bin 500 ton yıllık kapasiteyle çalışıyoruz. 2023’te yaklaşık yüzde 15 kapasite artışı planlıyoruz.

45 distribütörle 52 bin noktaya 100’ün üzerinde ürün gamıyla hizmet veriyoruz. Cironun ürün bazında dağılımı; çöp torbası grubu yüzde 44, saklama grubu yüzde 32, pişirme grubu yüzde 14, temizlik grubu yüzde 3 şeklinde.

Hedefimiz; daha büyük ve yeni haneleri pazara dâhil etmek olduğu için tüm ürün gruplarında yatırım yapıyoruz. Tüketicinin isteğiyle girdiğimiz temizlik kategorisinin kısa sürede cirodan çift haneli pay alabileceğini öngörüyoruz.”