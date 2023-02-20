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Koza Altın İşletmeleri'nden geri alım açıklaması

Koza Altın İşletmeleri AŞ, 700 milyon TL'lik hisse geri alımı yapacak.

20 Şubat 2023 | 18:47
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Koza Altın İşletmeleri'nden geri alım açıklaması

Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şirketimiz yönetim kurulu 20 Şubat 2023 tarihinde toplanarak, şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14 Şubat 2023 tarih 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde geri alım yapabilmesine, pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 3 milyar 500 milyon adet (35 milyon TL nominal) olarak belirlenmesine, pay geri alımı için ayrılacak olan fonun şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 700 milyon TL olarak belirlenmesine, bedelsiz sermaye artırım süreci 21 Şubat 2023 tarihinde tamamlanacağından, 22 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere, pay geri alım süresinin azami 2 yıl olarak belirlenmesine, pay geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Üyesi (CEO) Mahmut Çelik ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Karademir'in yetkilendirilmesine, işbu yönetim kurulu kararı ile şirketimiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve şirketimizin yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak, kanunen genel kurul yetkisine sahip olan TMSF Fon Kurulu'nun bilgisine sunulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.''

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