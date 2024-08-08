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Kulüplerin borsa performansı: Geçen aydın tek kazandıranı var

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 1,4 yükselen Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına geçen ay kazandıran tek spor şirketi oldu.

08 Ağustos 2024 | 11:38
Kulüplerin borsa performansı: Geçen aydın tek kazandıranı var

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 16,9 değer kaybetti.

Geçen ay Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi öne çıkarken, spor hisselerinde de değer kayıpları görüldü.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri geçen ay yüzde 1,4 yükselen Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 10,5, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 21,8, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 25,9 kaybettirdi.

Yıl başından bu yana en fazla Fenerbahçe kazandırdı

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe yüzde 53,2, Trabzonspor 38,5, Galatasaray yüzde 25,4 kazandırırken, Beşiktaş yüzde 37,3 kaybettirdi.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketleri yıl başından bu yana borsada başarılı bir performans sergiledi.

Analistler, transfer sezonunun başlamasıyla spor hisselerinde hareketlilik görüldüğünü belirtti.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, temmuz ayını 13 milyar 867 milyon 98 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 532 milyon lirayla Galatasaray, 7 milyar 224 milyon lirayla Beşiktaş, 5 milyar 575 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2023, Haziran 2024, Temmuz 2024, kapanış fiyatı, değişimi, 2023 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

Şirket2023 Aralık kapanış fiyatı (TL)2024 Haziran kapanış fiyatı (TL)2024 Temmuz kapanış fiyatı (TL)2024 Temmuz aylık değişim (yüzde)2023 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri
Trabzonspor1,612,22,23+1,4+38,55.575.000.000
Galatasaray6,38,837,9-10,5+25,48.532.000.000
Beşiktaş9,67,76,02-21,8-37,37.224.000.000
Fenerbahçe91,45189,1140,1-25,9+53,213.867.098.000


 

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Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
GERİ
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