Kur 5,95 bandında seyrediyor
TL’nin reel getirisinin azalmasının para birimini savunmasız bırakabileceği konusundaki endişeler ve ABD ile ilişkiler konusundaki endişeler nedeniyle önceki hafta dolara karşı yüzde 2’nin üzerinde değer kaybı olmuştu.
Kur, geçen hafta ise 5,95 bandına yakın seyretti. ABD ile ilişkiler konusu ve jeopolitik riskler yakın dönemde piyasaların risk algısında merkezde olmaya devam edecek.
Teknik açıdan bakıldığında, 5,9550 direnci test edildikten sonra düzeltmesini 5,92 bandına doğru yapan kurda, 5,9230 desteği üzerinde tutunmanın devam ettiği görülüyor.
20 SMA’nın altına doğru indiğinden günlük moment yavaşlamış görünse de kur 50 ve 200 SMA’ların çok üzerinde bulunuyor.
Bu da uzmanlara göre, genel durumun kurda yukarı yönlü eğilim şeklinde oluştuğunu gösteriyor.
Buna karşılık 5,9550 bu koşullarda sağlam bir direnç gibi görünebilir. Dirençler 5,9880 ve 6,02 olarak izleniyor.
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