Tüm dünyada artan koronavirüs endişeleri nedeniyle yatırımcıların riskli olarak kabul edilen varlıklardan uzaklaşmasıyla gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimleri üzerinde oluşan baskı, TL’de de değer kaybı yarattı.

Bu baskı tam olarak ortadan kalkmamış olsa da uzmanlar, TL’nin özellikle PPK toplantısından faiz artırımı çıkacağına dair beklentilerle hafta boyunca kayıplarını telafi etmekte çok fazla zorlanmadığını kaydediyor.

Bu beklentilere uygun olarak TCMB de politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17’ye çıkardı. Kararın ardından kurun 7,56’lara kadar gerilediği görüldü.

Uzmanlar; kurda kısa vadede 7,80’in altında kalındıkça yukarı yönlü risklerin sınırlı kalacağı, 7,65’in altında kalındıkça ise ana hedefin 7,50 olacağı analizini yapıyor.

Küresel koşulların yarattığı baskı sınırlı kalırsa TL’de değer kazanma eğiliminin korunabileceği de öngörülüyor.