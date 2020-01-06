Kurda 5,9750 direnci
2019 yılı aralık ayı tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,74, yıllık bazda ise yüzde 11,84 seviyesinde gerçekleşti.
Yılın ilk önemli verisi TÜFE’nin açıklanmasının ardından dolar/TL kurunda yukarı yönlü çıkışlar izledik. Böylece kur, 5,96 bariyerini aşarak 5,97 seviyesine geldi.
Uzmanlara göre, teknik açıdan 5,89-5,91 bölgesi önemli olmakla birlikte kur ilgili bölge üzerinde pozitif görünümüne devam etmek isteyebilir.
Yukarı yönlü çıkışlarda trend üst noktası 5,9700-5,9750 bölgesi ilk direnç noktası olmakla birlikte geçilmesi durumunda psikolojik 6,00 seviyesi izlenebilir.
Trend üst noktasından baskı görmesi durumunda ise son çıkışlara ara vererek kısmen tepki düşüncesini gündeme taşıyabilir.
Ancak bu tür bir geri çekilme oluşsa dahi ana beklentinin 5,89-5,91 bölgesi üzerinde pozitif olduğu ifade ediliyor.
Piyasaların içinde bulunduğu süreç dahilinde kurda jeopolitik gelişmelerin etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
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