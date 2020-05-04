Merkez Bankası’nın 100 baz puan ile piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimi ile kur 7 limitine dayanarak 7.0077 seviyesini test etmişti.

Korona virüsün küresel ekonomilere etkisi ve azalan yatırım iştahıyla doların ciddi talep görmesi, riskten kaçış kapsamında gelişen ülke paralarının değer kaybı, petroldeki son çöküşün endişeleri artırması ve TL özelinde daha düşük reel faiz cazibesi ile yüksek kalan CDS, kurda yükseliş eğiliminin devamında etkili olabilir.

Nisan ayı enflasyon rakamları da kurun seyri açısından önem arz edecek. Kurda 7,01 bandı izleniyor. Bu bandın üzerinde kalıcı olursa 7,12 takip edilecek.

Destek bandı olarak ise 6.89 önemli. Kurda, aynı zamanda 6,94-6,98 bandı kısa vadede yükseliş eğiliminin ön planda kalması açısından izlenmeli. Kur bu bandın üzerinde yukarı eğilimini sürdür