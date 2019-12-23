Kurda yükseliş trendi görülebilir
TL varlıkların seyrinde en etkili gündem maddesi, ABD’de Türkiye ile ilgili gerek Temsilciler Meclisi gerek Senato’da gündeme gelen yaptırım tasarıları oldu.
Türkiye’ye yaptırımları içeren ABD savunma bütçesinin Senato’da onaylanması ve ABD Başkanı Trump’ın daha önceki açıklamalarında bütçeyi onaylayacağı haberi, kurdaki yükselişin ana nedenini oluşturdu.
Ayrıca uzmanlara göre, hizmet gelirlerinin mevsimsel nedenlerle düştüğü göz önüne alındığında yurtiçinde döviz piyasasında fiziki arz-talep dengesi olumsuz etkilenmiş olabilir, TL cinsi reel faizlerin de çekiciliği azaldığı için dövize talep artmış olabilir.
Kurda bir miktar daha yükseliş eğilimi görülmesi bekleniyor.
Ancak global koşullar ve ülke risk primindeki rahatlamayla olası yükselişlerin düşük momentumda, piyasalarda rahatsızlık yaratmayacak şekilde gerçekleşebileceği görüşü paylaşılıyor.
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