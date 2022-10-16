Dolar küresel çapta değer kazanımlarını üçüncü çeyrekte de sürdürürken, TL üzerindeki baskı da arttı. Döviz pozisyonlarına göre kur farkı geliri ve gideri yazarak, üçüncü çeyrekteki kur değişimlerinden olumlu ve olumsuz etkilenebilecek BİST-100 şirketlerini araştırdık.

30 Haziran ile 30 Eylül tarihlerini içine alan 2022’nin üçüncü çeyreğinde TL karşısında dolar yüzde 11,15, Euro yüzde 4,43, İngiliz Sterlini yüzde 2,01, Japon Yeni yüzde 4,87 değer kazandı. Kurlardaki bu ciddi değişimlerin şirket bilançolarına da önemli yansımaları oluyor.

Biz de TL’deki fiyat hareketlerinin 2022 üçüncü çeyrek finansallarına olası etkileri üzerine bir çalışma yaptık.

Şirketlerin 2022’nin ilk altı aylık finansallarındaki döviz pozisyonlarının korunduğu varsayımı altında fonksiyonel para birimi TL olan BİST-100 şirketleri arasında üçüncü çeyrekte kurdaki değişimlerden en olumlu ve en olumsuz etkilenebilecek ilk 20 şirketi araştırdık.

Sıralamaları; olası kur etkisinin şirketin piyasa değerine (PD) bölünmesiyle hesaplanan değere göre yaptık. Çalışmada bankalar, sigorta ve spor şirketleri yer almadı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.