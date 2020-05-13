Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine yaklaştı. Vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ise dün gelen açıklamalarla törpülendi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, birçok ülkeden gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha kötü olduğunu belirterek, “Büyük ihtimalle haziranda tahminlerimizde güncelleme yapacağız. 2020’ye yönelik beklentimiz biraz daha kötü olacak.” dedi.

Ekonomilere ilişkin beklentilerin gerilemesi yanında salgında karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik gelişmeler de tedirginliğe neden oldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD’de Kovid-19 salgınının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek, hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini bildirdi.

Dün ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi, salgınla mücadele kapsamında, genel kurula sunulmuş en büyük bütçe tasarısı olarak tarihe geçen 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi açıkladı. Teşvik paketiyle yerel ve federal yönetimlere bütçe desteği ve salgın nedeniyle iflas eden veya zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi öngörülürken, vatandaşlara ikinci nakit yardımının yanı sıra işsizlik fonunun da artırıldığı dikkati çekiyor. Cumhuriyetçi Senato üyelerinin tasarıyı bütçe açığı sebebiyle Senato’dan geçirmeyeceği yönündeki açıklamalar ise mali desteklerle ilgili belirsizliği artırıyor.

ABD’de bu gelişmeler ve dün açıklanan çekirdek enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,4 ile beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,89, S&P 500 endeksi yüzde 2,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,06 değer kaybetti.

Avrupa tarafında da karantina tedbirlerinin kaldırılması konusundaki belirsizlikler, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu. İngiltere’de, serbest meslek sahipleri için 10 milyar sterlin değerinde Kovid-19 yardım programı açılmasına yönelik haberlerin ardından FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 değer kazanırken, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,05 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında yön arayışının etkili olduğu görülüyor. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul’da, üst üste 7 işlem günü süren düşüş serisine son veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 artışla 99.615,88 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,1 düşüşle 7 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 6,9890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde cari işlemler dengesi ile Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin aşılması durumunda 102.500 direncinin gündeme gelebileceğini, 97.200 desteğinin ise güçlendiğini söyledi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 8,2 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi