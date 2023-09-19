Küresel piyasalarda gözler Avrupa'nın enflasyon verilerinde



Para piyasalarında, Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılsa da yılın geri kalanında nasıl adımlar atılacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ilk faiz indiriminin Haziran 2024 toplantısında olabileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, Fed'in 2024'te ne kadarlık bir gevşeme planladığının ise belirsiz olduğunu vurguladı. Fed'in ilk faiz indirimine gitme olasılığının en yüksek olduğu 2024'deki haziran toplantısında, yüzde 36 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine ilişkin herhangi bir işaret görmediğini ifade ederek, Kongre'nin hükümeti ayakta tutacak yasaları geçirmekte zorluk yaşamasının ekonomideki ivmeyi yavaşlatma riski taşıdığını kaydetti.

ABD'nin uzun vadeli mali zorluklarını ele almaya yönelik çalışmalar yürüten Peter G. Peterson Vakfı Üst Yöneticisi Michael Peterson ise kanun yapıcıların kısa vadeli bir mali krizden diğerine sürüklenirken, ABD'nin milli borcunun trilyonlarca dolar artmaya devam ettiğini hatırlattı.

Ülkede haziranda yaşanan borç limiti "hesaplaşmasının" ardından 32 trilyon dolarlık borç sınırının aşıldığını aktaran Peterson, politika yapıcıların, Amerikalıların gerçek mali problemlerine çözüm getirmeyen partizan kavgalar yerine temel sorun olan borcun kendisine odaklanmasını istediğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, ülkenin milli borcu, ilk kez 33 trilyon doların üzerine çıktı.

Ayrıca, greve giden Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) sendikası da otomobil şirketleriyle yapılan görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilememesi halinde daha fazla fabrikada greve gidileceğini duyurdu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonlarını bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi bugün New York'ta başlayacak. Genel Kurul, bu yıl "Güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması" temasıyla toplanıyor.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,09, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsalarında dün negatif seyir öne çıkarken, bugün dikkatler bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını anımsatarak, enflasyona dair gelişmelerin Banka'nın kararlarında etkili olacağını bildirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 5,3 artması bekleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında, Banka'nın faiz silahının dışında başka araçları kullanacağına yönelik beklentilerin de arttığını ifade eden analistler, ECB'nin dolaşımdaki fazla likiditeyle başa çıkması gerektiğini vurguladı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,07 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Çin'de zor durumdaki emlak sektörünün büyümenin önünde engel oluşturmaya devam edeceğine yönelik beklentilerin arttığını belirterek, hükümetin politika teşviklerinin geçmişteki kadar büyük olmadığını düşündüklerini söyledi.

Öte yandan, bir süredir gündemi meşgul eden Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden, 7 tahvil için alacaklıların geri ödemelerini 3 yıl uzatmayı kabul ettiğini duyurduktan sonra bir alacaklının daha şirketin ödeme süresini uzatmayı kabul ettiği bildirdi.

Kapanışa yakın, bir günlük aranın ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,02 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybıyla günü 7.680,36 puandan tamamladı.

Bugün ekonomi yönetimi, ABD'de Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Global Yatırımcılar Konferansı'na katılarak, ABD iş dünyasının üyeleriyle bir araya gelecek.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,0263'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0190 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planları olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyesinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE

15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları