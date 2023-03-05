ARA
Bist 100
5212,38
-0,93%
Bist 100
Dolar/TL
18,8968
0,0181%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0969
0,3349%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0633
0,3137%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1126,93
1,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları

Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları

Deprem felaketinin ardından piyasalarda denge arayışı sürüyor.

05 Mart 2023 | 14:50
Son Güncellenme: 05 Mart 2023 | 15:15
0
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları

Deprem felaketinin ardından piyasalarda denge arayışı sürüyor. Mart ayı portföy önerilerinde ilk sırada yer alan hisseyi, olası risklere karşı ‘dengeleyici’ olarak görülen altın ve TL mevduat takip ediyor. Yatırımcılara, temkinli olmaları ve portföylerde çeşitlendirme yapmaları öneriliyor. 

Yaşanan deprem felaketi sonrası oldukça zor günlerden geçerken piyasalarda da denge arayışı sürüyor. 

Bundan sonraki süreçte, özellikle de seçimlere kadar, yaşanan deprem felaketine yönelik gelişmelerin özellikle ekonomi boyutu üzerinden piyasalarda da yankı bulmaya devam edeceği öngörülüyor. 

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte genişlemeci mali politikaların ağırlık kazanabileceği, enflasyonda ise katı seyrin devam edebileceği beklentisi ağırlık kazanıyor. Bu süreçte; TL varlık fiyatlama davranışlarına, ülke risk priminin (CDS) gelişimine ve jeopolitik risklere ek olarak yurtdışı piyasalardaki risk iştahındaki dalgalanmaların, küresel merkez bankalarının adımlarının ve küresel piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği üzerinde de duruluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1126,93 1,04%
  • ALTIN ONS 1854,86 1,02%
  • BIST 100 5212,38 -0,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8968 0,0181%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0969 0,3349%
  • EURO/USD 1,0633 0,3137%
  • INGILIZ STERLINI 1,2044 0,77692%
  • JAPON YENI 135,832 -0,62%
  • KANADA DOLARI 1,35934 -0,00699%
  • RUS RUBLESI 75,54 0,053%
Günün En Çok Okunanları
Yeni DS E- Tense 225 Türkiye'de: Satış fiyatı ve özellikleri
Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı
Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
Peugeot Mart 2023 kampanyasını duyurdu
Peugeot Mart 2023 kampanyasını duyurdu
Google'dan geçmişti: 10 ay sonra işten çıkarıldı
GERİ
İLERİ
Yeni DS E- Tense 225 Türkiye'de: Satış fiyatı ve özellikleri
Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
Fitch, Türk şirketleri için deprem raporu hazırladı
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Hataylı çiftçiden çevre illere 'ürünlerimizi satın alın' çağrısı
Citroen Mart 2023 kampanyasını duyurdu
KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
Peugeot Mart 2023 kampanyasını duyurdu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL