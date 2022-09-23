Turizm sektörü Covid-19 salgınında en ağır darbe alan sektörlerden oldu. Pandemi sonrasında ayakta kalmaya çalışan turizmciler borçlarını çevirmekte zorlandı. Bu süreci sancılı atlatan gruplardan biri de Narin Ailesi’nin sahibi olduğu Martı Otelleri. Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Oya Narin ve ailesine ait olan Martı Otelleri halka açık bir şirket. Bugün KAP’a yapılan bir açıklama, grubun hisselerini ele geçirmek isteyenler mi var? sorusunu akıllara getirdi. KAP’a yapılan açıklamada, Musa Turan tarafından 15 Haziran 2022- 21 Eylül 2022 tarihleri arasında Martı Otel İşletmeleri A.Ş’nin payının 1,52-4 TL fiyat aralığından 30.050.173 TL toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği bildirildi. Bu işlemle Musa Turan’ın şirketteki oy hakkının yüzde 5,0083 sınırına ulaştığı vurgusu yapıldı.

Turizm sektörü pandemi ile derinleşen krizde zorlu bir dönemden geçti. Bu yıl turizmde bir düzelme yaşansa da sektör hala yaralarını saramadı. Bu süreçte birçok turizm grubu otellerini ya satmak zorunda kaldı ya da bankalara teslim etti. Bunlardan biri de Narin Ailesi’nin sahibi olduğu Martı Otelleri. Halka açık olan Martı Otel İşletmeleri, geçtiğimiz yıl nisan ayında Denizbank ile gerçekleştirilen yeniden yapılandırma sözleşmesi çerçevesinde iki otelini, şirkete tanınan 9 yıl içinde alım hakkıyla Denizbank’a satışına karar verildiğini duyurmuştu.

Zor günler geçiren grupla ilgili bugün ilginç bir gelişme daha yaşandı.

KAP’a yapılan açıklamada, Musa Turan tarafından 15 Haziran 2022- 21 Eylül 2022 tarihleri arasında Martı Otel İşletmeleri A.Ş’nin payının 1,52-4 TL fiyat aralığından 30.050.173 TL toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği bildirildi. Bu işlemle Musa Turan’ın şirketteki oy hakkının yüzde 5,0083 yüzde 5,0083 sınırına ulaştığı vurgusu yapıldı.

İşadamı Halit Narin’in 1967 yılında kurduğu Martı Otelleri’ne bağlı toplam 7 otel bulunuyor.

Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Oya Narin’in yönetimindeki Martı Otelleri halka açık ve Borsa İstanbul’da İşlem görüyor. Bu nedenle şirkette yapılan işlemler konusunda KAP’a bildirim yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Yaşanan bu gelişmeyi sormak üzere Oya Narin’i aradık ancak kendisine ulaşamadık. Konu ile ilgili yapacakları açıklamalara sayfamızda yer vereceğimizi belirterek grubun yaşadığı süreci burada özetliyoruz.

Sektörden konuştuğumuz isimler, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Eski Şube Başkanı Musa Turan’ın Martı Otelleri hisselerini toplamasının grubun yönetiminde söz sahibi olmaya yönelik bir adım olabileceğine vurgu yapılıyor.

GEÇEN YIL NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Martı Otel İşletmeleri Denizbank ile gerçekleştirilen yeniden yapılandırma sözleşmesi çerçevesinde iki otelin, şirkete tanınan 9 yıl içinde alım hakkıyla Denizbank’a satışına karar verildiğini duyurmuştu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şirketin 13 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketin mülkiyetinde bulunan Marmaris’teki Martı Resort Otel ve La Perla Otel’in toplam 42 milyon dolara bankaya satışına ve satıştan elde edilecek fonun bankaya olan şirket borcundan mahsup edilmesine karar verildiği açıklanmıştı.

Açıklamada, sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Denizbank tarafından üçüncü bir şahıs ya da kuruma satılamamaları ve bu süre zarfında tesislerin tek alıcısının da şirket olması kayıt ve şartıyla ve sözleşme tarihinden itibaren toplam 9 yıllık süre içerisinde banka tarafından şirkete tanınan alım hakkı karşılığında işlemin yapılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Buna göre, geri alım sözleşmesi kapsamında iki otelin Denizbank mülkiyetinde bulunduğu toplam 9 yıllık süre içerisinde işletme hakkı şirkette kalacak ve tesislerin kiracı sıfatıyla banka ile mutabık kalınan bedelle, hasılat kirası yöntemiyle işletilmesine devam edilecekti.