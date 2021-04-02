Garanti Yatırım, Matriks’in halka arz sonuçlarını açıkladı. Buna göre halka arz büyüklüğü 207,8 milyon TL olurken, yatırımcılardan halka arza yaklaşık 9 katlık filtre edilmemiş talep geldi.

Garanti Yatırım’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin 1,00 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 28,00 TL olarak belirlenmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile, halka arz büyüklüğü 207,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 8,8 katına denk gelen filtre edilmemiş 65.060.523 nominal değerli talep geldi.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Halka arza toplamda 689 bin 426 adet yatırımcı katıldı. Bu yatırımcılardan 570 bin 223’ü 11’er adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar oldu.

Matriks halka arzı kapsamında toplam 689 bin 348 gerçek ve tüzel kişiye 7.419.157 adet pay satıldı. Yatırım ortaklığı, fon ve diğerden oluşan 78 yatırımcıya ise 823 adet pay satıldı.a