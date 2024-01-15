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  • Mavi Giyim'den bedelsiz sermaye artırımı açıklaması

Mavi Giyim'den bedelsiz sermaye artırımı açıklaması

Mavi Giyim (MAVI) daha önce 100% bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvurma kararı aldığını duyurmuştu. Bugün başvuru açıklaması geldi.

15 Ocak 2024 | 21:21
Son Güncellenme: 15 Ocak 2024 | 21:34
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Mavi Giyim'den bedelsiz sermaye artırımı açıklaması

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'den KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilecek 198.628.000-TL (yüz doksansekiz milyon altı yüz yirmi sekiz bin Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.01.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

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