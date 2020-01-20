MB kararı sonrası yüzde 10’e geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25’e getirdi. Son dört toplantıda Merkez Bankası faiz oranlarını toplamda bin 200 baz puan indirerek yüzde 12’ye düşürmüştü.
Böylece son beş toplantıdaki toplam faiz indirimi bin 275 baz puan oldu. Piyasalarda ise Merkez Bankası’nın faizi sabit tutması ve değişen katsayılarda faiz indirimi yapmasına kadar çeşitlenmiş beklentiler vardı.
Beklentilere göre, faiz indirim döngüsünün devamı çerçevesinde, mevduat faizleri de biraz daha aşağıya gelecek. Yıl geneline ilişkin olarak, bundan sonraki indirimler açısından biraz daha muhafazakar görüşte olanlar var.
Bunu öngören uzmanlara göre, bundan sonraki adımlar veya bir sonraki toplantıda atılacak adım 50 baz puan ile sınırlı kalacak. Yine uzmanlara göre, Merkez Bankası ihtiyatlı bir tutum sergilerse, faiz yılsonunda normalde beklenenden biraz daha yüksek bir seviyede kalabilir.
Bu noktada Merkez Bankası’nın enflasyonun verdiği alanı mı kullanacağı, yoksa önden yüklemeli indirimlere mi devam edeceği sorusunun cevabı önemli olacak. Gösterge faiz de düşüş eğilimine girerek yüzde 10 seviyesine kadar geriledi.
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