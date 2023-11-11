Mia Teknoloji'nin bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK dün akşam yayınlanan haftalık bültenine göre, Kurul, Agrotech'in 5,21 liradan, Ekos Teknoloji'nin 12,77 liradan, 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

SPK Mia Teknoloji AŞ'nin 456 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandığını duyurdu. Açıklamaya göre bedelsiz oranı %1200.

MİA TEKNOLOJİ HAKKINDA

Mia Teknoloji 2006 yılında Ankara'da kuruldu. Şirketin sitesine göre 2020 yılından itibaren Katar, ABD ve Fas ofislerini açtı. 2021 yılının Kasım ayında halka arz olup, #MIATK kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Mia Teknoloji'nin halka arzı 2021 yılında yaklaşık 198 milyon TL tutar ile ve 197 bin yatırımcıyla gerçekleşmişti.

MİA TEKNOLOJİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM?

Mia Teknoloji Yönetimi Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin