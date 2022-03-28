Moskova Borsası (MOEX) yüzde 2,15 değer kaybıyla 2.430 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 0,8 kayıpla 823 puana geriledi.

Fosargo, Aeroflot ve Rostelekom hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Severstal, Sistema ve RusGidro en çok değer kaybeden şirketler oldu.

Dolar/ruble paritesi ise yüzde 3’e yakın gerileyerek 94 seviyesine indi.

Moskova Borsası’nda Hisse senetleri Perşembe günü yaklaşık %4 arttı, ancak Cuma günü benzer bir oranda düştü. Endeks, Ukrayna’ya yönelik saldırı sonrası Pazartesi günü itibariyle bu yıl şu ana kadar yaklaşık %40 düşmüş oldu.

Business Insider’ın haberine göre Rus hisseleri 2022’de dünyanın en kötü performansını sergiledi.