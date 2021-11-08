Dijital yayın devinin hisse değeri 10 yılda yaklaşık yüzde 3 bin 900 arttı.

Netflix, 2021’de orijinal içeriklere 17 milyar dolar (yaklaşık 164 milyar TL) harcama yapacağını açıklamıştı.

Dijital yayın platformu Netflix özellikle son birkaç yılda çıkardığı film ve dizilerle hem popülerlik hem de kazanç açısından beklentileri fersah fersah aştı.

Bloomberg geçen ay izlenme rekorlarını altüst eden Güney Kore yapımı Squid Game’in şirkete maliyetinin 40 katı kazanç getirerek yaklaşık 900 milyon dolar (yaklaşık 8,7 milyar TL) kazandırdığını bildirmişti.

Netflix ayrıca yeni sektörlere de giriyor. Salı günü, yatırımcılara belirli ülkelerde video oyunlarına girmeye başladığını da duyurmuştu.

Peki 10 yıl önce Netflix’in hisse fiyatları düşükken yatırım yapsaydınız şu an kârınız ne kadar olurdu?

CNBC’nin haberine göre 19 Ekim 2011’de yayın devinin hisse fiyatı yaklaşık 16 dolarken (yaklaşık 155 TL) bin dolarlık (yaklaşık 9 bin 600 TL) yatırım yapsaydınız hissenizin değeri şu an muhtemelen 40 bin 430 doları (yaklaşık 397 bin TL) bulacaktı. CNBC’nin hesaplarına göre bu yüzde 3 bin 900’den fazla bir getiriye tekabül ediyor.

Karşılaştırma açısından aynı dönemde S&P 500 endeksine (Standard & Poor’s’un 500 büyük Amerikan şirketini kapsayan borsa endeksi) yapılan bin dolarlık bir yatırım yaklaşık yüzde 357’lik bir kazanç getirecek ve yaklaşık 4 bin 600 dolar (yaklaşık 45 bin TL) değerinde olacaktı.

Piyasa değeri 280 milyar dolara ulaştı

Bu 10 yıllık zaman içinde Netflix’in piyasa değeri yaklaşık 6 milyar dolardan (yaklaşık 58 milyar TL) 280 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan ilk orijinal dizisi House of Cards’ı 2013’te yayımlayan Netflix’in halihazırda 6 binden fazla orijinal dizi ve film içeriği bulunuyor. Özel içeriklere daha fazla yatırım yapma ve video oyunları gibi yeni sektörlere girme planları kârların gelecek dönemde de artacağına işaret ediyor.

Bununla birlikte Netflix kâr üstüne kâr açıklarken çalışanlarına ödediği miktarlar da merak konusu.

Insider’ın ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine dayandırarak yaptığı haberde Netflix’in Ekim 2019 ile Eylül 2021 arasında çeşitli pozisyonlar için 68 bin dolarla (yaklaşık 658 bin TL) 850 bin dolar (yaklaşık 8 milyon TL) arasında değişen yıllık ücretler teklif ettiği belirtildi. (Independent)