New York borsası, 3 Çinli telekom şirketinin hisselerinin liste dışı bırakılmasına yönelik kararın geri çekildiğini bildirdi.

New York borsasından yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin liste dışı bırakılmasına yönelik planının geri çekilmesi kararının ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD’deki ilgili kurumlarla ilave istişarelerde bulunulacağı ifade edildi.

Trump, ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı *

ABD Başkanı Trump, 12 Kasım 2020’de yayımladığı Başkanlık Kararnamesinde, ABD hükümetinin Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiğini belirlediği şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı.

New York borsası, 31 Aralık 2020’de Çin’in “China Telecom”, “China Mobile” ve “China Unicom Hong Kong” şirketlerinin borsada işlem görmelerini, “ABD vatandaşlarının Komünist Çin askeri şirketine yatırım yapmaması amacıyla” 11 Ocak’a kadar durduracaklarını açıklamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı da 2 Ocak’ta cevaben yayımladığı açıklamada, telekomünikasyon şirketlerinin, Çin ordusu ile bağlantılı oldukları ileri sürülerek borsadan çıkarılmasının haksızlık olduğunu vurgulayarak, “ABD’nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketleri ‘Komünist Çin Askeri Şirketleri’ diye kategorize etmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız.” ifadelerini kullanmıştı.