ABD’de tarım dışı istihdam, ekimde 531 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterirken, işsizlik oranı yüzde 4,6’ya düştü. New York borsası, ekim ayına ait istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ekim 531 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini aşan ve 3 ayın en büyük kazanımını kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 450 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının en fazla görüldüğü sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve iş hizmetleri, imalat ile nakliye ve depolama oldu. Kamu eğitim sektöründe ise istihdam bu ayda azalış gösterdi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, ağustosta tarım dışı istihdamdaki artış 366 binden 483 bine yükseltilirken, eylül ayı verisindeki artış 194 binden 312 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklenenden fazla düştü

ABD’de işsizlik oranı ise ekimde 0,2 puan azalarak yüzde 4,6’ya geriledi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranının yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik oranı, ağustosta yüzde 4,8 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı ekimde 255 bin kişi azalarak 7,4 milyona indi. İş gücüne katılım oranı ise ekimde değişim göstermeyerek yüzde 61,6 seviyesinde seyretti.

Haftalık ortalama çalışma saati ekimde 34,7 seviyesine gerilerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ekimde 30,96 dolara çıktı.

ABD’de işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020’de yüzde 4,4’ten yüzde 14,8’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, iş gücü piyasasının, iş gücü talebindeki artış, rekor düzeydeki iş olanakları, işsizlik yardımlarının sona ermesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki azalışın etkisiyle kademeli olarak toparlanmaya devam ettiğini belirtti.

New York borsası yükselişle başladı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarında normalleşme yolunda ilk adımı atmasının ardından dün karışık bir seyir izleyen endeksler, iyi gelen istihdam verisi sonrası açılışta yükseliş gösterdi.

Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,51 artarak 36.309,81 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 4.704,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 16.008 puana yükseldi.