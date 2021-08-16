Neden yükseldi?

+Denge Holding’in sermaye artırım sürecinde rüçhan haklarının kullanılmasının ardından, kullanılmayan yeni pay alma hakları birincil piyasada 13-16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunuldu. Birincil piyasada halka arz işlemleri kapsamında yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan, nominal değeri 4.415.611,995 TL olan B Grubu pay satışı gerçekleştirilmiş olup, B Grubu payların tamamının satışı pay başına 1,55 TL’den gerçekleşti. Hisse, geçen haftanın en çok yükseliş yaşayan hissesi oldu.

+Sumaş Suni Tahta, yönetim kurulunun 30.07.2021 tarihli toplantısında 2020 yılı kârının dağıtılmasına genel kurul kararı doğrultusunda 25.08.2021 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildiğini açıkladı. Temmetü dağıtım haberimin etkisiyle hisse, geçen hafta yükselişteydi.

+Önceki hafta fiyatı en çok artan hisselerden biri olan Kütahya Şeker, geçen hafta da kazandırmaya devam etti.

Neden düştü?

-Geçen hafta telekom hisselerindeki düşüş dikkat çekiciydi. Kron Telekom ile Netaş Telekom, kaybettiren telekom sektörü hisseleri oldu.

-Önceki haftanın aksine geçen hafta GYO’larda da düşüş vardı. İdealist GYO, Sinpaş GYO ve Edip Gayrimenkul fiyatı gerilen sektör hisseleri arasındaydı.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisselerden biri olan Dinamik Isı hissesi, geçen hafta ise düşüşe geçti.

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