Neden yükseldi?

+Gıda ve tarım sektörü hisselerinde geçen hafta yükseliş vardı. Taç Tarım Ürünleri, Fade Gıda ve Ulusoy Un geçen hafta yatırımcılarına kazandıran ilgili sektör hisseleri arasındaydı.

+Batı Çimento, 2020’de şirketin ilişkili taraf olan bağlı ortaklıkları ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden ticari faaliyetinin SPK’nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatı içindeki payının yüzde 10’u aşması ve 2021’de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu. Dolayısıyla konuya ilişkin işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarıyls karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirildiğini açıkladı. Bu haberin de etkisiyle hissede geçen hafta yükseliş vardı.

+Önceki hafta başlayan Sekuro Plastik hissesindeki yükseliş geçen hafta da devam etti.

+Kontrolmatik, Dicle Elektrik Dağıtım tarafından düzenlenen 22 Aralık 2020 tarihli 1005006 ihale numaralı, vergiler hariç 14.018.692,29 TL tutarında teklif verdiği, ‘Diyarbakır 3.Grup 2021 Yılı AG/OG Elektrik Tesis Yapım İşi’ İhalesinde, sözleşmeye hak kazanmıştı. Dicle Elektrik Dağıtım tarafından sözleşmeye davet yazısı Kontrolmatik’e ulaştı ve buna müteakip istenilen evrakların hazırlanmasıyla ihale sözleşmesi vergiler hariç 14.018.692,29 TL bedelle 26 Ocak itibarıyla imzalandı. Şirket hisselerinde geçen hafta önemli bir yükseliş görüldü.

Neden düştü?

-Yatırım holding hisselerinde düşüş vardı. Avrupa Yatırım Holding, Atlantis Yatırım Holding, Artı Yatırım Holding ve Yeşil Yatırım Holding, geçen hafta fiyatı düşen hisseler arasında yer aldı.

-Aalborg Portland Espana (APE) Çimentaş’ta hisse satışına devam etti. Son olarak 28 Ocak’ta şirket, elinde bulundurduğu 31 bin 793 adet Çimentaş payını ortalama 43,70 TL’den sattı. Bunun sonucunda APE’nin Çimentaş’taki doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 96,99’dan yüzde 96,93’e düştü. Çimentaş fiyatı en çok düşen hisseler arasındaydı.

-Önceki hafta fiyatı en çok düşen hisselerden olan Uzertaş Boya hissesinin geçen hafta da düşüşte olduğu görüldü.

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