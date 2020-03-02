Niçin düştü? Niçin yükseldi? 2.3.2020 - Ekonomist

Niçin düştü? Niçin yükseldi? 2.3.2020
Egeplast, 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemine ait solo gelir tablosunu açıkladı. 2019’da brüt satışlar 207,6 milyon TL, net satışlar 180,9 milyon TL olarak gerçekleşirken şirket bu dönemde 21,5 milyon TL faaliyet kârı elde etti. İyi gelen bilanço sonucunda Egeplast hissesi geçen hafta yatırımcılarına kazandırdı.
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Geçen hafta kimya sektörü hisseleri yükselişteydi. Ekiz Kimya, Seyitler Kimya ve Alkim Kimya fiyatı yükselen ilgili sektör hisseleri arasındaydı.
Balatacılar Balatacılık, şirket payları üzerine gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği’ne göre, kamuya açıklanmamış özel durum açıklaması bulunmadığını bildirdi. Yine de hisse, geçen hafta yükselişteydi.
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Türk Hava Yolları (THY), yabancı yatırımcıların 20-27 Şubat haftasında en çok satış yaptığı hisseler arasındaydı. Hissenin geçen haftaki kaybı yüzde 18 oldu.
Hissedeki yabancı payı ise 20 Şubat’taki yüzde 39,93’ten 27 Şubat’ta yüzde 35,53’e düştü. Yabancı satışları sonucu THY, fiyatı gerileyen hisseler arasındaydı.
Koronavirüs’ün Türkiye’nin sınır komşularında da görülmesi havayolu ve turizm hisselerini olumsu etkiliyor. Pegasus, TAV Havalimanları ve Ütopya Turizm geçen hafta yatırımcılarına en çok kaybettiren hisseler arasındaydı.
Önceki hafta fiyatı en çok düşen hisseler arasında ye alan Sönmez Pamuklu, geçen hafta da düşüşe devam etti ve yatırımcılarına en çok kaybettiren hisse oldu.
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