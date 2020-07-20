Neden yükseldi?

+Geçen hafta hem gıda sektörü hem de turizm sektörü hisselerinden yükseliş vardı. Kent Gıda ve Taze Kuru Gıda fiyatı yükselen gıda; Petrokent Turizm ile Merit Turizm ise fiyatı yükselen turizm sektörü hisseleri arasındaydı.

+Burçelik Vana, China CAMC Engineering Co., Ltd. – IC İçtaş İnşaat Sanayi konsorsiyumu arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında, Kasım 2020’ye kadar teslim edilecek Saha Boru Hattı ve Ayrıştırma Pompa İstasyonu Vanaları Temini konusunda anlaştı. Söz konusu sözleşme imzalandı. Hissenin fiyatının yükseldiği görüldü.

+Borsa İstanbul, Bosch Fren Sistemleri hissesindeki olağandışı fiyat ve miktar hareketi nedeniyle şirketten açıklama talep etti. Şirket, payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını bildirdi. Geçen hafta hissedeki yükseliş dikkat çekti.

Neden düştü?

-Geçen hafta spor hisselerinde düşüşler vardı. Trabzonspor Sportif, Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Galatasaray Sportif, geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasındaydı.

-Ayen Enerji hissesinde geçen hafta 10, 14, 16 ve17 Temmuz’da işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı. Hisse, geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasındaydı.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Osmanlı Menkul, geçen hafta ise düşüşteydi.

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