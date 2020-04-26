Neden yükseldi?

+Covid-19 salgını talepteki öne çekilmeyle birlikte ilaç ve gıda sektörü hisselerini öne çıkarmaya devam ediyor. RTA Laboratuvarları, Deva Holding, Ekiz Kimya, Konfrut Gıda, Pınar Et ve Un, Ulusoy Un, Ersu Gıda ve Tze Kuru Gıda geçen hafta fiyatı yükselen ilgili sektör hisseleri arasındaydı.

+Pınar Su, 23 Mart-22 Nisan döneminde yabancı yatırımcılarım alımda en çok tercih ettiği hisseler arasındaydı. Hissedeki yabancı payı 23 Mart’taki yüzde 0,14’ten 22 Nisan’da yüzde 3,30’a yükseldi. Pınar Su, ilgili haftada yüzde 46 getiri elde etti ve hisse geçen hafta yatırımcılarına kazandırdı.

+Ray Sigorta, 2020 yılı ocak-mart aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretiminin 378,2 milyon TL olduğunu açıkladı. Şirket, prim üretiminde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 33,76 oranında artış meydana geldiğini de kaydetti. Hisse, geçen hafta fiyatı yükselen hisseler arasındaydı.

Neden düştü?

-Covid-19 salgını havacılık sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Havayolu ve havayolu yer hizmetleri hisseleri de değer kaybetmeye devam ediyor. Geçen hafta Pegasus, TAV Havalimanları ve DO&CO hisselerinde kayıp görüldü.

-Geçen hafta gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinde düşüş vardı. Ata GYO ve Reysaş GYO, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

-Önceki hafta yükselen hisseler arasında yer alan Sanifoam Sünger, geçen hafta ise fiyatı en çok gerileyen hisseler arasına girdi.

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